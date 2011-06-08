УЗ приобретет австрийскую технику для обслуживания путей скоростного направления

«Укрзализныця» приобретет путевую технику австрийской компании Plasser & Theurer для обслуживания путей скоростного направления.

Как сообщает УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», об этом шла речь 6 июня т.г. в ходе встречи генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с представителями поставщика путевой техники для железных дорог Украины Plasser & Theurer.

«Для «Укрзализныци» Plasser & Theurer является надежным и испытанным временем партнером. Сейчас перед нами стоит задача внедрения скоростного движения поездов, для чего будут определены условия дальнейшего финансирования и программа сотрудничества с производителем путевых машин на 2012-й и последующие годы», - отметил В.КОЗАК.

В свою очередь представитель фирмы Plasser & Theurer передал для ознакомления специалистам «Укрзализныци» информационные материалы по образцам новой техники для обслуживания путей скоростного движения.

Стороны договорились в июле 2011 года провести ознакомление специалистов «Укрзализныци» с порядком эксплуатации путевых машин на скоростных участках пути.

Справка УНИАН. Сотрудничество украинских железных дорог с компанией Plasser & Theurer в области путевой техники началось в 1994 году, когда Юго-Западной железной дорогой были приобретены щебнеочистительные машины СМ-80.

В 1999 году было начато совместное изготовление Plasser & Theurer и ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод" путевых машин в Украину.

Для ГП "Украинский центр механизации путевых работ" по первому кредиту ЕБРР было приобретено 14 единиц техники, по второму - 19 ед. производства фирмы Plasser & Theurer. В течение 2007-2008 годов на условиях финансового лизинга железными дорогами приобретено 14 единиц путевых машин производства Plasser & Theurer, как изготовленных в Украине, так и в Австрии.

В настоящее время на железных дорогах эксплуатируется 34 путевые машины, в ГП "Украинский центр механизации путевых работ" - 33 ед. Всего путевое хозяйство обслуживает 67 единиц машин, изготовленных в Украине и в Австрии.