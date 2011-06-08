ОЖД признали лучшим предприятием по охране труда за 2010 год

Согласно решению Центральной комиссии Укрзализныци по проведению смотра-конкурса на лучшее предприятие по охране труда в 2010 году первое место присвоено Одесской железной дороге.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

Сообщают, что среди отраслевых служб Одесской магистрали первое место заняла служба вагонного хозяйства, третье - служба строительно-монтажных работ и гражданских сооружений. Среди дирекций железнодорожных перевозок второе место заняла Херсонская дирекция, почетное первое место среди структурных подразделений заняла Помечнянская дистанция электроснабжения, второе место - локомотивное депо Котовск, третье место - вагонное депо станции Херсон и Котовское строительно-монтажное эксплуатационное управление № 2.

Данный смотр-конкурс проводится Укрзализныцей ежегодно для дальнейшего совершенствования процесса безопасных и безвредных условий труда железнодорожников и для профилактики травматизма.