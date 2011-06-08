Украина и Россия упростят проверки на железной дороге и при авиаперевозках

Украина и Россия упростят проверки на железной дороге, при паромном сообщении и авиаперевозках во время пересечения границы.

Как сообщает УНИАН Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующая договоренность была достигнута по итогам заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве.

В частности, будет упрощена таможенная проверка. Например, такая проверка на столичном экспрессе «Киев - Москва» будет осуществляться один раз.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 июня, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посетил с рабочим визитом Москву (РФ), где премьер-министры обеих стран провели заседание двустороннего межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.