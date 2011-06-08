«Киевстар» подключил Ялту к широкополосному Интернету

Широкополосный доступ в Интернет («Домашний Интернет») на скорости до 100 Мбит/с на базе технологии FTTB (оптика в дом) от «Киевстара» стал доступен в г. Ялта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Ялта стала третьим городом АР Крым и 50-м в Украине, где был проведен широкополосный Интернет «Киевстар».

Для того, чтобы обеспечить ялтинцев качественным и быстрым доступом к всемирной сети, «Киевстар» проложил 44 км волоконно-оптической сети.

С начала июня 2011 года жители 25 тысяч квартир в 235 домах Ялты имеют возможность пользоваться «Домашним Интернетом».

На сегодня широкополосный Интернет «Киевстар» доступен для жителей 2 млн. 680 тыс. квартир в около 26 тысячах многоквартирных домов 50 городов Украины.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

«Киевстар» – лидер на рынке мобильной связи и мобильного Интернета. Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.

«Beeline-Украина» – опытный участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес».