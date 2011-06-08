«МТС Украина» обеспечила полное покрытие «Донбасс Арены» услугами связи

Оператор мобильной связи «МТС Украина» завершил крупнейший в Украине проект по установке indoor-решений на самом большом стадионе Украины «Донбасс Арена». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это позволило существенно улучшить качество голосовых услуг и обеспечить передачу данных на высокой скорости для максимального количества зрителей стадиона – более 50 тыс. человек

Созданный участок мобильной сети, обслуживающий этот стадион, сейчас полностью соответствует европейским стандартам качества связи и способен обслужить количество болельщиков, в несколько раз превышающее текущее – 51 504 чел.

В рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012 МТС установила на стадионе «Донбасс Арена» более 70 передатчиков, 35 репитеров и 260 антенн Kathrein. К началу чемпионата оператор планирует довести количество передатчиков до сотни. На самом стадионе также проложены оптические и радиочастотные линии общей протяженностью более 20 километров. Специалисты «Донбасс Арены» обеспечили прокладку внутренней разводки всей антенно-фидерной системы для организации indoor-покрытия.

К Евро-2012 МТС планирует обеспечить премиальное качество сервисов и высокую емкость сети в более чем 30 местах массового скопления болельщиков, включая стадионы в Донецке, Львове, Харькове и Киеве, фанзоны, вокзалы.

Справка УНИАН. «Донбасс Арена» – первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА для арен категории «Элит». Здесь пройдут матчи финальной части Евро-2012.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,38 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/ междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. грн.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.