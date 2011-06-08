Убыток «СИТРОНИКС Информационные Технологии» вырос на 22%

Убыток «СИТРОНИКС Информационные Технологии» (в компанию входят предприятия в Украине, Беларуси и России) в 1-м квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 22% - до 2,2 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, выручка «СИТРОНИКС Информационные Технологии» за отчетный период выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза и составила 103,2 млн. долл. (в 1-м квартале 2010 года выручка составляла 33,5 млн. долл.).

По информации компании, рекордный рост выручки достигнут благодаря работам по поддержке и развитию ИТ-инфраструктуры крупнейших клиентов компании в рамках существующих сервисных контрактов. Эти поставки были изначально запланированы на вторую половину года, поэтому такой сдвиг сроков способствовал существенному подъему продаж в первом квартале.

При этом показатель OIBDA по сегменту удвоился по сравнению с 1-м кварталом 2010 г., однако маржа OIBDA снизилась, что обусловлено снижением рентабельности по вышеназванным контрактам.

Справка УНИАН. "СИТРОНИКС Информационные Технологии" - один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС». Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.