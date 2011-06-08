UA-IX готова к переходу на новый интернет-протокол IPv6

Сегодня, 8 июня 2011 года, ГП «Украинская сеть обмена траффиком» (дочернее предприятие Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ)) в рамках «Всемирного дня IPv6» (World IPv6 Day) активировала соответствующие IN AAAA записи на ресурсе UA-IX, который доступен по IPv6.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИнАУ.

Согласно сообщению, уже два года подряд UA-IX предоставляет своим участникам доступ к обмену IPv6-трафиком в полном объеме. За последний год выросло количество активных участников UA-IX, которые используют IPv6: с 8% (по состоянию на сентябрь 2010 г.) до 24,5% (по состоянию на 8 июня 2011 г.). На сегодня участниками UA-IX, которые осуществляют обмен IPv6-трафиком, являются 34 компании, в частности, «Адамант», «Голден Телеком», «Датагруп», «Колокол», «Киевстар», «Мирохост», МТС, «ТОПНЕТ», «Уарнет».

Как отметил технический администратор UA-IX Сергей ПОЛИЩУК, UA-IX полностью решила все вопросы относительно IPv6, однако участникам сети «предстоит длинный путь понимания новых технологий и организации бизнес-процессов в другом интернет-измерении».

Справка УНИАН. IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) — новая версия протокола IP, призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32. В частности одной из проблем является исчерпание адресов для протокола IPv4 – по некоторым прогнозам, такие адреса должны закончиться в 2011-2012 гг., что может привести к невозможности создания новых сайтов и дальнейшего развития Интернета. В настоящее время протокол IPv6 уже используется в нескольких тысячах сетей по всему миру (более 4400 сетей на февраль 2011), но пока ещё не получил столь широкого распространения в Интернете, как IPv4.