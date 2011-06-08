Microsoft предлагает Украине программу развития конкурентоспособности страны

Вице-президент корпорации Microsoft, ответственный за развивающиеся рынки, Орландо АЯЛА (Orlando AYALA) представил разработанную Microsoft систему шагов для повышения конкурентоспособности Украины на мировом уровне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Как отмечается в сообщении, О.АЯЛА обсудил разработанный корпорацией план повышения конкурентоспособности Украины с членами правительства Украины.

Этот план базируется на четырех «китах»: электронном правительстве, развитии образования, развитии трудовых ресурсов и создании отраслевых кластеров в сфере информационных технологий. Применение этих рекомендаций предусматривает активное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех перечисленных сферах.

Со своей стороны, компания Microsoft как стратегический партнер, зарекомендовавший себя в сотрудничестве с разными государствами мира и Украиной в частности, готов поддерживать внедрение конкретных программ в каждой из обозначенных сфер для повышения конкурентоспособности Украины: разработать и воплотить план внедрения электронного правительства (Microsoft рекомендует принять за основу проекты, которые уже разработаны в Украине - «Открытая Власть» в Днепропетровской области и План развития Киева 2025); развивать государственно-частное партнерство с целью обеспечения доступа к компьютерным ресурсам и Интернету в учебном процессе («Майкрософт Украина» уже поддерживает национальный проект «Открытый мир») - корпорация предлагает Украине воспользоваться всеми ее наработками в области образования, полученными в сотрудничестве с образовательными учреждениями во всем мире.

Кроме того, Microsoft предлагает помощь украинцам в повышении своей конкурентоспособности на международном рынке труда благодаря повышению уровня компьютерной грамотности и, вследствие этого, производительности труда. В Украине уже работает 37 учебных центров IDEA, инициированных «Майкрософт Украина», которые выпустили свыше 7 тыс. слушателей. Microsoft готов в партнерстве с государством реализовать масштабные инициативы, такие как «Твой курс» в России или «Elevate America» в США.

Microsoft также предлагает содействие развитию инновационных разработок и исследований в Украине благодаря созданию специализированных кластеров при участии международных и национальных ИТ-компаний. Это позволит поддержать украинскую ИТ-сферу. «Майкрософт Украина» уже реализует ряд программ, направленных на развитие инновационной экономики в Украине, среди которых Центры инноваций Microsoft в двух украинских университетах, программа поддержки ИТ-стартапов BizSpark и конкурс студенческих ИТ-проектов Imagine Cup.

Как отметил О.АЯЛА, корпорация Microsoft приобрела значительный опыт в экономических условиях разных стран мира, и готова предоставить свои наработки, чтобы содействовать развитию конкурентоспособности Украины.

«Для каждой страны мы разработали конкретные предложения, которые учитывают ее особенности. Предложенная система шагов – это очередные конкретные действия Microsoft для поддержки Украины», - сказал он.

Учитывая предложенные для усовершенствования четыре сферы, Американская торговая палата при участии «Майкрософт Украина» разработала документ «Роль ИKT в конкурентоспособности страны», который вошел в отчет этого года «Сотрудничество с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины».

Справка УНИАН. По статистике Всемирного экономического форума, в индексе технологической готовности (Technology Readiness Index) Украина находится на 83 месте из 138, в индексе сетевой готовности (Networked Readiness Index) – на 90-й позиции.

Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений, которые помогают людям и компаниям полностью реализовать свой потенциал.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.