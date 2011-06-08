ДЖД за 5 месяцев увеличила ежесуточную погрузку на 8,6%

Донецкая железная дорога за 5 месяцев т.г. увеличила ежесуточную погрузку на 8,6% - до 406 тыс. тонн, по сравнению с 5 месяцами 2010 г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в целом за пять месяцев этого года Донецкая железная дорога погрузила 61 млн. 420 тыс. тонн грузов, что составляет 40,5% от общих объемов всех шести железных дорог Украины. По сравнению с январем-маем 2010 года наблюдается рост объемов основных номенклатур грузов. В частности, каменного угля перевезено больше на 7,8%, черных металлов - на 11,2%, кокса - на 8,6%, нефтепродуктов - на 7,7%, строительных материалов - на 6,2% и т.д.

В мае т.г. Донецкая железная дорога погрузила 12 млн. 900 тысяч тонн грузов, что составляет 38,9% от общих объемов «Укрзализныци». Среднесуточная нагрузка составляла свыше 417 тыс. тонн, это на 7,9% больше, чем в мае 2010 года.