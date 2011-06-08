Колесников: строительство дорог к границе Украины гарантированно профинансируют

Строительство всех дорог, которые ведут к границе Украины, гарантировано будет профинансировано с Государственного бюджета Украины до Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове, комментируя подготовку дорожной инфраструктуры страны к Евро-2012, сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

При этом он заметил, что финансирование строительства и реконструкции дорог немежгосударственного значения будет проходить после чемпионата.

«Все дороги, которые подводят к границе, будут профинансированы. Все остальные – уже после евро», - сказал он.