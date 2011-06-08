Луганский «Трансмаш» увеличил объемы производства в 5,5 раза

Луганский научно-производственный центр «Трансмаш» по итогам января-мая увеличил рост объёмов производства и реализации продукции в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, за первых пять месяцев этого года предприятием выпущено на 10 тыс. колёсных пар больше, чем за пять месяцев 2010 года.

Кроме того, изготовлены комплектующие узлы и агрегаты, а также электронное оборудование для систем автоматического регулирования и управления локомотивами. Основными заказчиками завода являются отечественные предприятия, среди которых «Укрзализныця», «Азовмаш», Криворожский дизельный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Днепровагонмаш», другие вагоностроительные заводы, горно-обогатительные комбинаты Украины. Также продукция «Трансмаша» была поставлена в Россию, Казахстан, Польшу и Беларусь.

По словам генерального директора НПЦ «Трансмаш» Сергея МОКРОУСОВА, сейчас на предприятии идёт работа над выполнением оперативного заказа Донецкой железной дороги, реализуется задание Коломенского тепловозостроительного завода.

Справка УНИАН. Научно-производственный центр «ТРАНСМАШ» основан в Луганске в 1998 году. Основная специализация предприятия – модернизация локомотивов, изготовление и ремонт комплектующих узлов и агрегатов, разработка и создание систем микропроцессорного управления и автоматического регулирования, новейшие электронные разработки.

Продукция, которая выпускается предприятием, сертифицирована РС ФЖТ России и УкрСЕПРО. НПЦ «Трансмаш» является единственным в транспортной отрасли Украины лауреатом всеукраинского конкурса качества в номинации «большие предприятия», получившим сертификат Европейского фонда управления качеством EFQM «Признание совершенства в Европе».

Основными заказчиками завода являются отечественные предприятия, среди которых «Укрзализныця», «Азовмаш», Криворожский дизельный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Днепровагонмаш», другие вагоностроительные заводы, горно-обогатительные комбинаты Украины. Кроме того, продукция «Трансмаша» была поставлена в Россию и Казахстан.