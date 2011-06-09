В аэропорту Симферополя совершил вынужденную посадку самолет рейсом «Франкфурт-Мадрас»

В Международном аэропорту «Симферополь» 8 июня совершил вынужденную посадку рейсовый самолет А340, следовавший по маршруту «Франкфурт-Мадрас».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, вынужденная посадка была осуществлена в связи с неудовлетворительным состоянием одного из пассажиров – у него открылось кровотечение варикозной вены голени. Всего на борту находилось 330 пассажиров и 12 членов экипажа.

В 15.20 была осуществлена посадка на запасной полосе аэропорта «Центральный» г. Симферополь. Пострадавший – 77-летний гражданин Франции - был доставлен в 6-ю городскую больницу с диагнозом «сахарный диабет и варикозное расширение вен». Состояние удовлетворительное.

После дозаправки самолет вылетел по установленному маршруту.