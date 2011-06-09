«Укрзализныця» сэкономила 190 млн. грн. на закупке материально-технических средств

За 5 месяцев 2011 года «Укрзализныце» при закупке материально-технических ресурсов удалось достичь экономии средств, ориентировочно, в размере 190 млн. грн.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», такие результаты достигнуты за счет переговоров с поставщиками по снижению цены на их продукцию.

Помимо этого, были повышены требования к участникам процедуры закупок в части соответствия квалификационным, техническим и качественным требованиям предмета закупки.

Как отмечается в сообщении, железные дороги сотрудничают только с предприятиями, несущими ответственность за свою продукцию. Всю продукцию в системе закупок «Укрзализныци» условно можно разделить на две большие группы: товары широкого потребления (22%), поставляемые широким кругом производителей и дилеров; специализированные товары (78%), которые производятся ограниченным кругом узкоспециализированных производителей, а их качество жестко регламентируется ведомственными техническими условиями, потому должно отвечать, прежде всего, требованиям безопасности.

Согласно сообщению, сейчас перед «Укрзализныцей» стоит необходимость налаживания на базе отечественных предприятий производства продукции, используемой для нужд отрасли, которая производится за пределами Украины. Это будет способствовать наращиванию темпов экономического развития, сокращению затрат на продукцию, появлению новых рабочих мест.

*** За пределами Украины производится 4,1% от общей стоимости закупаемых материально-технических ресурсов. Основными странами-производителями импортной продукции являются Российская Федерация (45%), Чехия (28,2%), Австрия (6%), Венгрия (5,9%), Германия (4,7%).

«Укрзализныця», в частности, сотрудничает с такими крупными отечественными производителями, как ООО «Метинвест-Украина», ООО «Интерпайп Украина», ООО «Луганский электромашиностроительный завод», ООО «Завод метизных изделий» и др.