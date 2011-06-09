"Siemens" разработает бизнес-план создания скоростных пассажирских электровозов для УЗ

В течение мая 2011 были проведены встречи специалистов «Укрзализныци» и концерна "Siemens" (Германия), в ходе которых достигнут ряд договоренностей, в частности, о том, что концерн "Siemens" разработает бизнес-план создания шестиосных двухсистемных пассажирских электровозов двойного питания мощностью не менее 7200 кВт и со скоростью движения 160 км/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, при этом в бизнес-плане должно быть указано, что первые электровозы должны изготавливаться на собственных мощностях концерна, там же должны пройти приемочные испытания, а дальнейшее производство должно осуществляться на одном из украинских предприятий и локализация украинского производства должна составлять не менее 40-50% (это изготовление кузовов и их покраска, сборка электровозов, оборудование испытательной станции и т.д.).

Также достигнута договоренность, что концерн "Siemens" предоставит варианты организации и стоимости послегарантийного сервисного обслуживания электронных систем и электрооборудования двухсистемных пассажирских электровозов на весь жизненный цикл.

Также на одной из рабочих встреч, которые состоялись в мае, специалисты «Укрзализныци» и концерна "Siemens" рассмотрели вопросы оборудования существующих участков микропроцессорными системами централизации и блокировки, создания системы централизации и блокировки и связи с подвижным составом для скоростных железнодорожных линий.

Кроме того, в ходе переговоров генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с руководством концерна достигнуты договоренности о том, что "Siemens" совместно с ГП "НПК" Электровозостроение " изучит возможность повышения мощности электровозов ДС3 без внесения изменений в конструкцию локомотива, а также совместно с Юго-Западной железной дорогой проработает вопросы организации сервисного послегарантийного обслуживания этих электровозов.

В целом на последних переговорах с руководством концерна "Siemens" 7 июня в Киеве генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сообщил, что ведомство совместно с концерном "Siemens" будет развивать скоростное пассажирское движение, в частности, украинские железнодорожники видят будущее сотрудничество в разработке электровозов двойного питания, создании полигона для внедрения микропроцессорной автоматики, а также обучении украинских специалистов обслуживанию нового оборудования. При этом во время встречи стороны констатировали, что темпы сотрудничества на протяжении 2008 -2010 годов были неудовлетворительными, а протокольные договоренности 2007 года - нереализованными, и выразили заинтересованность в возобновлении сотрудничества.