В Киеве с 8 июня временно приостановлена работа автостанции «Выдубичи»

В связи со строительством железнодорожных путей развязки «Выдубичи» в составе строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница, с 8 июня автостанция «Выдубичи» временно приостановила свою работу до момента окончания строительства и введения в эксплуатацию новой автостанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Как напомнили в пресс-службе, автостанция «Выдубичи» осуществляла обслуживание пригородных и междугородных перевозчиков.

КП «Киевпасстранс» заблаговременно обратилось к пригородным перевозчикам с предложением временно в качестве конечных остановок использовать остановки общественного транспорта вблизи ст. метро «Выдубичи» вдоль ул. Камышинской.

Междугородным перевозчикам было предложено перейти для обслуживания на другие автостанции.

Строительство новой автостанции предусмотрено проектом строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в г. Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница.