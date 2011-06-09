"АэроСвит" открывает воздушное сообщение между Киевом и Костанаем

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 11 июня 2011 года открывает воздушное сообщение между Киевом и Костанаем, областным центром на севере Казахстана.

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, рейсы в казахстанский город будут выполняться дважды в неделю – в среду и субботу, а в обратном направлении – в четверг и воскресенье. Перелет между городами займет примерно 3 часа 45 минут.

Костанай станет четвертым пунктом Казахстана, который будет связан с городами Украины рейсами "АэроСвита". Из Украины, помимо Костаная, авиакомпания ежедневно осуществляет рейсы в Алматы и Астану и дважды в неделю – в Актау, областной центр на юго-западе Республики Казахстан.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". В 2011 году "АэроСвит" намерен расширить сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны. При этом количество дальнемагистральных беспосадочных воздушных линий, обслуживаемых компанией, возрастет с 5 до 8.

На сегодняшний день "АэроСвит" оперирует собственным флотом в составе 20 средне- и дальнемагистральных самолетов производства компании Boeing, в том числе 13 Boeing 737 и 7 Boeing 767. Помимо этого "АэроСвит" использует самолеты партнеров, в частности Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 и Antonov 148.