ЛЖД получила 260 млн. грн. убытков от пригородных перевозок

Львовская железная дорога (ЛЖД) за 5 месяцев т.г. получила 260 млн. грн. убытков от перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЛЖД.

В частности, доходы ЛЖД составили 25 млн. 604 тыс. грн. (в среднем за сутки - 170 тыс. грн.), эксплуатационные расходы — 285 млн. 083 тыс. грн. (в среднем за сутки — 1 млн. 870 тыс. грн.), что на 44 млн. 372 тыс. грн., или на 18,4%, больше аналогичного периода 2010 года.

Всего за 5 месяцев 2011 года Львовской железной дорогой в пригородном сообщении перевезено 22 млн. 925,4 тыс. пассажиров, из них бесплатно — 19 млн. 041,2 тыс. пассажиров, или 83,1%.

Как отмечают на ЛЖД, такая ситуация складывается потому, что согласно законодательству правом льготного проезда пользуются 26 категорий граждан, но компенсации за них недостаточны.

За 5 месяцев ЛЖД перевезла льготных пассажиров на 25 млн. 408,6 тыс. грн, убытки от которых должны возмещать местные органы власти. Однако компенсировано 10 млн. 605,9 тыс. грн, или 41,7%. Львовская область перечислила от необходимой суммы в 12 млн. 370,0 тыс. грн. только 33,2% компенсации; Тернопольская - от суммы 4 млн. 870,0 тыс. грн., - 31,5%; Ровенская — из 1 млн. 716,9 тыс. грн. перечислила 69,8% компенсации; Волынская — 2 млн. 127,0 тыс. грн. (32,5%); Ивано-Франковская — 2 млн. 397,7 тыс. грн (51,5%); Черновицкая - 779,5 тыс. грн., получено 625,5 тыс. грн. (80,31%). Только Закарпатская область полностью оплатила льготные перевозки: от необходимых 1 млн. 147,6 тыс. грн. получено 1 млн. 210,8 тыс. грн (105,5%).

Как отмечают на ЛЖД, недостаточный уровень расчетов приводит к тому, что железная дорога не имеет соответствующих средств не только для обновления подвижного состава, проведения ремонтных работ, повышения уровня комфорта в поездах, но и вынуждена прибегать к отмене малозаселенных и крайне убыточных поездов.

В частности, в последнее время отменено курсирование пригородных поездов № 6339/6340 Здолбунов - Сарны, № 6347/6348 Сарны – Здолбунов, № 6124/5433 Шкло – Львов — Шкло; № 6141/6142 Нижанковичи-Самбор.

На ЛЖД также отмечают, что местные власти не выделяют средств из местных бюджетов на закупку подвижного состава, что предусмотрено законом «О железнодорожном транспорте». В связи с этим ЛЖД подготовила обращение к председателям облгосадминистраций, местных органов власти, в котором акцентировала внимание на проблемах отрасли и призвала чиновников активнее приобщиться к решению острой проблемы.