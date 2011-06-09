НКРС выдала лицензии 6 операторам в сфере телекоммуникаций и РЧР

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 4 лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций и 2 лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

НКРС также переоформила две лицензии на предоставление услуг телефонной связи и четыре лицензии на пользование РЧР. Переоформлено семь разрешений на использование номерного ресурса и два разрешения на использование сокращенных номеров.

Комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей в г. Стрый Львовской обл. - физическому лицу-предпринимателю Ворку В.В., на территории г. Харьков и г. Чугуев Харьковской обл. – ООО «ИТ.сервис», на территории г. Ходоркив Жидачевского района Львовской области – ООО «Дилинтернет». Лицензию на предоставление в пользование междугородных каналов электросвязи на территории Луганской области получило ООО «Некст дженерейшн нетворк».

В связи с нарушением требований части второй статьи 50 Закона Украины «О телекоммуникациях», Комиссия внесла изменения в лицензионный реестр, обозначив как недействительную лицензию ООО «ИТ консалтинг групп» на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей на территории Харькова.

ПРАТ «Датагруп» получило две лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в соответствующих полосах радиочастот для спутниковой радиосвязи для г. Киев и 26 регионов Украины (радиосвязь спутниковой подвижной и фиксированной радиослужб). НКРС переоформлены четыре лицензии, а именно: лицензию ООО «Ком Сат Технолоджи» на пользование РЧР для спутниковой радиосвязи (радиосвязи спутниковой фиксированной радиослужбы системы Амос) для пользования в АР Крым, г. Севастополь и 24 областях Украины (решение относительно переоформления лицензии было принято в связи с уменьшением полосы радиочастот). Три лицензии ООО «Украинские Национальные Коммуникации» для цифровой транкинговой радиосвязи переоформлены в связи с реорганизацией общества и изменением местонахождения.