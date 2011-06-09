Международные поезда ЮЗЖД начали сопровождаться нарядами военизированной охраны

С июня текущего года пассажирские поезда международного сообщения, следующие в западном направлении, такие как Киев - Варшава, Берлин, Пшемысль от Киева до пограничной станции сопровождаются личным составом военизированной охраны Юго-Западной железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, при следовании международного поезда на территории Московской магистрали сотрудники службы военизированной охраны ЮЗЖД будут сотрудничать с поездной бригадой, а на остановочных станциях с работниками транспортной милиции.

Как отмечается в сообщении, сопровождение нарядами военизированной охраны основано с целью обеспечения процесса соблюдения установленных на железной правил поведения и безопасности пассажиров во время поездки.

Справка УНИАН. Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (Киев) является одной из ведущих транспортных артерий страны. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.