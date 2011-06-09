Рынок серверов в Украине вырос в первом квартале на 17%

Согласно оценкам аналитической компании IDC, по итогам первого квартала 2011 г. объем поставок серверов всех архитектур составил 16.6 млн. долл. в ценах конечных пользователей, что на 17% превышает результат аналогичного периода 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в IDC.

Как отметили в компании, примерно 77% этой суммы пришлось на серверы архитектуры х86, которых в штучном выражении было отгружено более 3000 шт. (рост 17.1%). Суммарная доля А-брендов на рынке серверов увеличилась с 71.1% до 74.2%, включая 58% HP (+3.9% по сравнению с прошлым годом), 9.2% IBM и 6.1% Dell. Среди локальных производителей лидерство сохраняет компания Entry с долей 7%.

По предварительным оценкам IDC, второй квартал текущего года в сегменте серверов x86 будет слабее вследствие переноса ряда сделок на второе полугодие (аналогичная динамика наблюдалась в 2009-2010 годах).

Затраты украинских предприятий на приобретение серверов RISC/EPIC в первом квартале 2011 г. не превысили 3.8 млн.долл., что на 9.3% ниже, чем год назад. В лидеры вышла IBM с долей рынка 43.9%, затем HP (37.8%) и Oracle (18.3%), продемонстрировавшая высокую динамику (+12.3%) благодаря продажам RISC-систем среднего уровня.

Рынок дисковых систем хранения данных Украины в денежном выражении вырос на 41.5% до 7.17 млн. долл. В лидеры вернулась HP с долей рынка 43.4%, за ней следуют IBM, Hitachi Data Systems и EMC.

По мнению Андрея ГОЛОВНЫХ, ведущего аналитика киевского офиса IDC по серверам и системам хранения, в текущем году сегмент СХД полностью восстановится и превысит планку докризисного 2008 г. В то же время рынок тяжелых RISC- и EPIC-систем должен всего лишь прекратить свое четырехлетнее падение, а его восстановление до уровня 2007 г. затянется на несколько лет и будет зависеть от общей ситуации в украинской экономике и ключевых вертикальных рынках.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе. В Украине имеет представительство.