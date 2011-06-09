Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) работает над совершенствованием нормативно-правовой базы использования телекоммуникационной инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, НКРС и участники рынка хорошо понимают необходимость развития общедоступной информационной инфраструктуры и обеспечения свободного доступа населения к телекоммуникационным услугам, как того требует Программа экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». При этом при разработке законодательных инициатив в Украине стоит учесть европейский опыт регуляции доступа к кабельной канализации электросвязи (ККЭ) и телекоммуникационной инфраструктуры «последней мили».

Как сообщил член НКРС Игорь СИРОТЕНКО, сегодня комиссия работает над проектом тарифов на предоставление в пользование кабельной канализации электросвязи операторов телекоммуникаций, который предусматривает определение стоимости услуг на основе их себестоимости, определенной нормативным методом для каждой услуги отдельно. Регулирование таких тарифов НКРС определено Законом Украины № 2752-VI “О внесении изменений в Закон Украины “О телекоммуникациях” относительно обеспечения доступа к кабельной канализации электросвязи”.

И. СИРОТЕНКО отметил, что при работе над проектом тарифов НКРС предусмотрела новые позиции, которые не отражены в Законе Украины № 2752-VI, а именно: установление тарифов для юридических лиц, которые финансируются за счет бюджетных средств, разный уровень расходов на содержание ККЭ в больших и малых городах, необходимость содержания технологического запаса места в каналах ККЭ и т.п.

В НКРС также отметили, что согласно информации операторов-участников рынка сегодня значительно усложнился доступ к элементам инфраструктуры офисных зданий и жилых домов. Поскольку действующие нормативно технические документы и ведомственные строительные нормы не полностью отвечают современным требованиям рынка телекоммуникаций и нуждаются в усовершенствовании, то для создания условий последующего развития информационно-телекоммуникационных услуг НКРС инициирует внесение изменений в законодательство Украины.

В частности, необходимо предусмотреть оборудование новостроек коммутационно-кроссовыми местами общего назначения и домовыми распределительными сетями, наделить центральный орган исполнительной власти, ответственный за организацию телекоммуникаций общего пользования на объектах жилищно-бытового назначения правом определять порядок использования элементов инфраструктуры и стоимость услуг.

НКРС также выступит инициатором законопроекта относительно общего использования инфраструктуры всеми субъектами рынка, работа над которым уже началась.