Vega проведет внеплановые собрания акционеров «Фарлеп-Инвест»

Телекоммуникационная группа (ТГ) Vega 12, 14 и 15 июля 2011 г. проведет внеплановые общие собрания акционеров ЧАО «Фарлеп-Инвест», на которых планируется принять решение о реорганизации путем присоединения к ЧАО «Фарлеп-Инвест» ряда компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТГ Vega.

В частности, на собрании 12 июня планируется принять решение о реорганизации путем присоединения к ЧАО «Фарлеп-Инвест» обществ с ограниченной ответственностью «Оптима-Сервис Связь», «Оптима Спецсвязь», «ЛЮЗА», «Фарлеп-Телеком-Холдинг», «Интерком», «Телефонная компания ЭЛС», «Днепртел», «Оптима-Связь Эссетс», «Торгово-Промышленный Дом «И.П.С.».

На собраниях 14 и 15 июня планируется принять решение о реорганизации путем присоединения к ЧАО «Фарлеп-Инвест» общества с ограниченной ответственностью «Оптима Телеком» (14 июня) и общества с ограниченной ответственностью «Укомлайн» (15 июня).

После завершения очередного реорганизационного этапа в состав ТГ Vega будут входить ЧАО «Фарлеп-Инвест», ООО «ЦСС», ОАО «АО-Связь» и ОАО «Свит» - таким образом, за период 2008–2011 гг. Vega сократит количество юридических лиц, входящих в группу, с 42 до четырех.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – один из крупнейших операторов украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20 областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ЧАО "Фарлеп-Инвест".