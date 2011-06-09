ОЖД увеличила убытки от пригородных перевозок на 10,6 млн. грн.

С начала года убытки от пригородных перевозок Одесской железной дороги (ОЖД) составили 92,8 млн. грн., что на 10,6 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, всего с января по июнь 2011 года Одесская железная дорога в пригородном сообщении перевезла более 1,3 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 12,3 млн. грн. Компенсации получено лишь 5,7 млн. грн., что составляет 46,4% от необходимой суммы. По состоянию на 1 июня железнодорожникам задолжали 6,6 млн. грн.

Как отмечают на ОЖД, ситуация с компенсацией за льготные перевозки, заказчиками которых являются областные и городские государственные администрации, остается критической. Наибольший долг перед железной дорогой за выполненные льготные перевозки имеет Одесская ОГА - 3,9 млн. грн. (процент компенсации - 40,0%). Задолженность собственно города Одесса перед железной дорогой составила 2,8 млн. грн., тогда как процент покрытия задолженности - только 28,9%.

Как отмечается в сообщении, недополучение компенсаций влияет на уровень содержания подвижного состава и инфраструктуры, а также может повлиять на плотность в расписании движения дизель- и электропоездов.