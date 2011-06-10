Полтавское конструкторское бюро "Аэрокоптер" планирует до весны 2012 года создать вертолет АК-2 "Витязь"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор бюро Игорь ПОЛИТУЧИЙ.

По его словам, новый вертолет будет представлять собой модернизацию вертолета АК1-3 "Слава"

Гендиректор бюро отметил, что модернизация заключается в том, что на новый вертолет будет установлен более мощный двигатель Subaru и планируется также заменить лопасти на более тяжелые, что позволит улучшить параметры авторотации (режим вращения воздушного винта).

Дальность полета нового вертолета планируется оставить такой же, как и сейчас - 340 км, а вот груза он сможет поднимать больше.

«Если сейчас для опрыскивания полей он поднимает до 120 килограммов жидкости, то новый вертолет сможет поднимать 200-250 килограммов», - сказал И.ПОЛИТУЧИЙ.

Справка УНИАН. Полтавское конструкторское бюро "Аэрокоптер" создано в 1999 году и получило сертификат типа на вертолет АК1-3 "Слава" в июне 2006 года. Вертолеты марки АК1-3, которые выпускает "Аэрокоптер", нашли потребителя преимущественно на зарубежном рынке: пять машин заказали предприниматели из Южноафриканской Республики, один - представитель департамента гражданской авиации США, еще несколько - австрийские фермеры, французские и бельгийские бизнесмены.