АМК и НКРС выступают за изменение законодательства

Антимонопольный комитет Украины и Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины выступают за изменение законодательства для недопущения антиконкурентного накопления радиочастотного ресурса. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Согласно сообщению, специалисты АМК и НКРС провели очередное совместное заседание и обсудили законопроекты, направленные на совершенствование украинского законодательства в сфере телекоммуникаций. В частности, разработанный НКРС проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в отрасли связи» и законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины о разграничении полномочий государственных органов в сферах естественных монополий и в отрасли связи», разработчиком которого является Антимонопольный комитет.

Участники заседания пришли к согласию относительно необходимости внесения в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» изменений, направленных на предотвращение антиконкурентного накопления радиочастотного ресурса. Также по результатам обсуждения принято решение доработать упомянутые законопроекты.

«Внесение назревших изменений в законодательство в отрасли связи позволит урегулировать разногласия, которые на сегодня существуют. Рассчитываем на то, что результаты совместной работы Антимонопольного комитета и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины дадут новый толчок для развития этого рынка и усовершенствуют механизмы защиты потребителей», – подчеркнул заместитель председателя АМК Михаил РУСИНСКИЙ.

Напомним, согласно изменениям, внесенным в декабре 2010 г. в Закон Украины «О телекоммуникациях», НКРС имеет полномочия определять операторов с существенным рыночным преимуществом.