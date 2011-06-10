Таможенный контроль в поезде «Киев-Москва» усовершенствован

Таможенный контроль в поезде № 1/2 «Киев-Москва» будет проводиться на станциях отправления/прибытия без остановки в пунктах пропуска на украинско-российской границе.

Об этом договорились на встрече председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК и руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, которая состоялась в рамках 53-го заседания Совета руководителей таможенных органов стран - членов СНГ, сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы.

Как отмечается в сообщении, проведение таможенного контроля без остановки создаст удобные условия для граждан, поскольку сокращается время следования поезда, не будет ночных побудок, и люди смогут комфортно и без всяких остановок доехать из Киева в Москву или в обратном направлении.

И.КАЛЕТНИК предложил в будущем распространить действие этого нововведения и на другие поезда сообщением «Киев-Москва». На данный момент по этому маршруту идут 4 круглогодичных поезда и 4 дополнительных, которые формируются в столицах двух государств. Количество транзитных поездов, которые проходят по маршруту «Киев-Москва», — 35.

Председатели таможенных администраций обсудили также будущие совместные действия.

Кроме того, в ближайшие две недели таможенная служба Украины также предложит рабочей группе в составе представителей ГТСУ, заинтересованных министерств, представителей региональной власти непосредственно на месте изучить возможности максимального ускорения таможенного оформления на паромной переправе «Крым-Кубань». В частности, рассматривается вариант пилотного проекта о взаимном признании результатов таможенного контроля. Это еще больше ускорит прохождение пограничных формальностей и снизит время ожидания.