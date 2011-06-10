Работники Донецкой железной дороги уличены в присвоении 10 млн. грн.

Правоохранители уличили работников Донецкой железной дороги, которые в 2008 году закупили у общества с ограниченной ответственностью 20 комплектов безреагентного антинакипного оборудования и приобрели лицензию на право пользования этим оборудованием, хотя для использования лицензия не нужна.

В результате противоправных действий правонарушителей государству был нанесен ущерб на сумму свыше 10 миллионов гривень, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.