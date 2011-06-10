Новую автостанцию на Выдубичах построят не позднее мая 2012 года - КГГА

Новую автостанцию на Выдубичах в Киеве планируется построить не позднее мая 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение было одобрено на выездном совещании по вопросам дальнейшего развития проекта «Городская электричка», которое состоялось 9 июня при участии руководителей «Укрзализныци», Юго-Западной железной дороги и столицы.

Автостанцию построят неподалеку от действующей. Учитывая то, что станция «Выдубичи» осуществляла обслуживание как междугородных, так и пригородных перевозчиков, КП «Киевпасстранс» разработало временную схему размещения остановок пригородных автобусных маршрутов по ул. Камышинская в районе станции метро «Выдубичи», которая согласована с УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве и утверждена Главным управлением транспорта и связи КГГА.

Конечные остановки пригородных маршрутов на ул. Камышинская обустроены павильонами ожидания, указателями остановок и информацией о движении автобусов.

Перенесение конечных остановок междугородных маршрутов принадлежит к компетенции Министерства инфраструктуры Украины.

Вместе с тем, КП «Киевпасстранс» готово способствовать перевозчикам в заключении договоров на обслуживание с другими автостанциями города, предоставлять места для отстоя на территориях предприятия и техническую помощь при обслуживании пассажирских перевозок.

Как известно, в связи со строительством железнодорожных путей развязки «Выдубичи» в составе строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница 8 июня автостанция «Выдубичи» приостановила свою работу до момента окончания строительства и введения в эксплуатацию новой автостанции.