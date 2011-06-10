МАУ возобновила полеты между Киевом и Львовом

10 июня 2011 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнила первый после полугодичного перерыва рейс по маршруту Львов – Киев – Львов, возобновив регулярное воздушное сообщение с западной столицей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Рейсы между Киевом и Львовом будут выполняться дважды в день ежедневно, кроме вторника, поскольку согласно графику реконструкции аэропорта в рамках подготовки к проведению Евро-2012, в этот день недели аэропорт Львова в течение нескольких месяцев работать не будет.

Львовские рейсы МАУ будут выполняться на ближнемагистральном самолете «Фоккер-50» емкостью 50 кресел. В отличие от самолетов «Боинг-737», составляющих собственный парк МАУ, «Фоккер-50» может успешно выполнять полеты в условиях имеющихся технических ограничений взлетно-посадочной полосы львовского аэропорта.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» соединяет Украину с 35-ю столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737».