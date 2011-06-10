Приднепровская железная дорога с начала года капитально отремонтировала 16 локомотивов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с начала 2011 г. на своей базе капитально отремонтировала 16 локомотивов – 14 электровозов и 2 тепловоза на сумму 338,51 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

После заводского капитального ремонта в распоряжение ПЖД также поступят 20 электровозов ВЛ11, ранее эксплуатировавшиеся на Львовской железной дороге.

По информации пресс-центра, прогрессирующее старение парка локомотивов приводит к существенному (на 40-60%) увеличению затрат на его техническое обслуживание и ремонты.

Сегодня на Приднепровской железной дороге сверх установленного срока эксплуатируются все электровозы ВЛ8 и ЧС2, 95% тепловозов 2ТЭ116 и 80,5% тепловозов ЧМЭ3.

В перспективе для обновления подвижного состава на ПЖД планируется перейти с электровозов ВЛ8 на грузовые электровозы постоянного тока ВЛ11М/6, приобрести новые электровозы (производства ОАО «Коломенский завод» (РФ) или АО «Электровозостроитель» (Грузия) вместо ЧС2, которые уже отработали продленный срок службы.

Также в планах ПЖД — модернизация маневровых тепловозов ЧМЭ3 новым силовым оборудованием и современными системами управления с продлением срока их службы на 30 лет, модернизация магистральных тепловозов 2ТЭ116 с продлением срока их службы на 20 лет.

Локомотивный парк Приднепровской железной дороги состоит из 901 единицы тягового подвижного состава.