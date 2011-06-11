18 июня в Киеве пройдут гонки на самодельных транспортных средствах
Киевская городская государственная администрация поддержала инициативу ООО «ЮСП» относительно проведения 18 июня в Киеве первого Дня гонок «Red Bull».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Первый день гонок состоится на Днепровском спуске на специальной трассе от площади Славы к Парковой дороге.
«Red Bull Ралли на Тарантасах» – это украинская версия международного проекта Red Bull Soap Box Race – гонки на самодельных оригинальных транспортных средствах.
В проекте примут участие приблизительно 70 команд, в составе каждой из них по 4 человека.
Команды продемонстрируют собственные неповторимые самодельные автомобили, которые должны приводиться в движение без мотора.
Стартуют экипажи 18 июня в 13.00 на Площади Славы. Вход свободный.
В день проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта на Днепровском спуске (от Площади Славы к Парковой дороге) с 00.00 до 24.00.