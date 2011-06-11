18 июня в Киеве пройдут гонки на самодельных транспортных средствах

Киевская городская государственная администрация поддержала инициативу ООО «ЮСП» относительно проведения 18 июня в Киеве первого Дня гонок «Red Bull».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Первый день гонок состоится на Днепровском спуске на специальной трассе от площади Славы к Парковой дороге.

«Red Bull Ралли на Тарантасах» – это украинская версия международного проекта Red Bull Soap Box Race – гонки на самодельных оригинальных транспортных средствах.

В проекте примут участие приблизительно 70 команд, в составе каждой из них по 4 человека.

Команды продемонстрируют собственные неповторимые самодельные автомобили, которые должны приводиться в движение без мотора.

Стартуют экипажи 18 июня в 13.00 на Площади Славы. Вход свободный.

В день проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта на Днепровском спуске (от Площади Славы к Парковой дороге) с 00.00 до 24.00.