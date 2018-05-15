Локомотивный парк Украины: в 2013 году поезда остановятся?

Локомотивный парк железных дорог Украины «замер» где-то на уровне 60-70-х годов прошлого столетия. Срок службы многих из его представителей закончился еще в девяностых. Все выглядит приблизительно так, если бы на наших дорогах ездили только «копейки», «жигули» и «победы». Хотя теперь тюнингованная «победа» может наоборот впечатлить, а вот 17 часов езды до Крыма пассажиров отнюдь не интригуют. А ведь только так мы пока и можем передвигаться. Поэтому, сколько бы не говорилось о скоростном движении, но без обновления тягового состава далеко, а главное быстро не уедешь. Какие бы сверхсовременные вагоны к таким локомотивам не цеплялись, какими бы «гладкими» рельсы не были, скорость все равно будет низкая, и от простоя не избавимся…

Износ близок к 100%

По данным Укрзализныци, только около 10% ее тепловозов и электровозов не изношены, остальные отработали нормативный срок службы. Но, тем не менее, ездят, правда, с продлением сроков эксплуатации и всеми вытекающими из этого последствиями. Для пассажиров это - низкие скорости и вынужденные простои из-за поломок локомотивов, для грузоотправителей - те же простои, оборачивающиеся убытками и для грузополучателей. Да и для самой Укрзализныци это – падение имиджа с точки зрения сервиса и качества перевозочного процесса.

Машинисты сетуют, что на таких локомотивах невозможно работать - в кабинах отсутствует вентиляция, нет кондиционирования, элементарных холодильника, электроплиты, умывальника и туалета. Что самое главное, используются устаревшие «советские» системы контроля безопасности движения, а это уже угрожает аварийностью на дороге.

Казалось бы, с развитым машиностроением в Украине невероятно, что изношенность локомотивов может быть почти стопроцентной. К примеру, в соседней Беларуси она составляет 50%. Наши «90 процентов» нуждаются в почти перманентном ремонте. Как отмечают в Укрзализныце, поддержка старого парка во вменяемом состоянии требует постоянного вложения средств. А на закупку необходимого количества новых машин - с тем, чтобы отказаться от ремонта «доходяг», средств железным дорогам не хватает. По данным Укрзализныци, цена одного грузового электровоза составляет 31-38 млн. грн., пассажирского - от 30 млн. грн. до 6,5 млн. евро.

Собственно, и на ремонт парка в полном объеме железным дорогам средств не хватает, ведь в большинстве случаев он подразумевает не устранение дефекта, а тотальное восстановление. И на это отвлекаются средства, которые можно было бы направить на улучшение сервиса. К примеру, капитальный ремонт одного тепловоза стоит почти 3,6 млн. грн., электровоза — от 2,6 до 5,6 млн.грн.

Как отмечает заместитель начальника Главного управления локомотивного хозяйства Укрзализныци Игорь Батюшин, администрация в текущем году направит на ремонт и модернизацию локомотивного парка свыше 2 млрд. грн., в прошлом году железным дорогам пришлось отвлечь на эти цели приблизительно такую же сумму. При этом в последние годы из-за чрезвычайного износа парка ремонты проводятся все чаще, на них тратится все больше. Основная часть старого тягового подвижного состава требует на 40-60% больше затрат на ремонты, чем несколько лет назад. «Износ локомотивов приближается к 100%: тепловозы изношены на 97%, электровозы – на 90%», - подчеркивает И.Батюшин, сетуя, что вместо приобретения нового подвижного состава Укразализныця отвлекает ресурсы на ремонты. В частности, в этом году предусматривается оздоровить в заводских условиях 110 электровозов и 53 тепловоза, провести текущие ремонты почти 8 тыс. электровозов и 2,5 тыс. тепловозов.

В 2013 году поезда остановятся?

Последние три года программа восстановления локомотивного парка недофинансируется. В 2009 году она была выполнена только на 34%, в прошлом - на 43%. По прогнозам, в этом году средств хватит лишь на 35%. Нехватка денег привела к тому, что под угрозой срыва летние перевозки-2011. По данным Укрзализныци, на сегодняшний день ее эксплуатационный парк электровозов серии ЧС составляет 130 единиц, «что на 13 меньше необходимого для обеспечения летних пассажирских перевозок».

Понятно, что такие вложения в ремонт - слишком дорогое удовольствие, чтобы электровоз проездил еще пару лет. При этом скорость такой машины - не более 80 км/ч. А вот новые могут ездить до 120 км/ч, и только при достаточном наличии таких локомотивов можно говорить о скоростном движении и увеличении объема перевозок.

Удивительно, как при всем этом Укрзализныця умудряется улучшить трудовые показатели, и обещает выполнить все заявки в пиковые месяцы. Впрочем, не выполнить их ведомству просто нельзя ввиду выбранного государством приоритета в социальном плане. По-видимому, ведомство в летнее время усиленно займется ремонтом машин, вкладывая туда все свободные средства. Главное – всех перевезти, другой вопрос – в каких условиях ехать. Ведь о том, что за эти деньги можно было бы, к примеру, оборудовать вагоны кондиционерами, государство не думает. Перевезли, билеты были — отлично.

Но модернизация машин старых конструкций не всегда оправдана в денежном смысле и временном. Она как раз и может стать тормозом на пути увеличения объемов перевозок. В Укрзализныце заявляют, что если в ближайшие 2 года не заняться проблемой тотального обновления парка, то ж/д транспорт окажется под угрозой полной остановки - обновлять будет нечего. Учитывая, что 85% грузов в нашей стране перевозятся именно по железным дорогам, государству стоит задуматься - чем такая остановка может грозить экономике. Проблемы железной дороги автоматически повлекут за собой проблемы для металлургов, шахтеров и промышленности в целом. При таком раскладе о пассажирах вообще не стоит говорить. Но в Украине на два года вперед, как правило, не заглядывают. Порой складывается впечатление, что после Евро-2012 жизнь остановится…

Хотя, если электровозов может не хватить нынешним летом, как же быть с Евро-2012? На этот вопрос в ведомстве только разводят руками. Укрзализныця действительно ждет помощи, причем государственной. Раз уж вся страна целенаправленно готовится к футбольному чемпионату, то может и железным дорогам какой-то кусок бюджетного пирога перепадет отведать?..

Как заявлял гендиректор Укрзализныци Владимир Козак, в целом железным дорогам за ближайшие 5 лет нужно закупить хотя бы 275 локомотивов. И это для нормального функционирования, без форс-мажоров. Но под такие планы до 2015 года нужно где-то взять 12,5 млрд. гривен. При этом к тому времени спишут более 500 локомотивных единиц. Закупать и параллельно списывать никак не получается из-за отсутствия средств - вся надежда на инвесторов и государство. От последнего реальных, «живых» денег железные дороги не получали никогда в принципе. Наоборот, складывается так, что железные дороги его «поддерживают»: теми же многомиллионными социальными, льготными перевозками пассажиров, или скидками в кризис для металлургов и химиков.

Вряд ли Укрзализныця самостоятельно найдет инвесторов на необходимую сумму в свыше миллиарда евро, даже если это и перспектива пяти лет. А следует также помнить и об изношенном вагоне, и о зарплате проводникам, и о подготовке к тому же Евро-2012...

Учитывая тотальное старение инфраструктуры железных дорог, сумму, которая необходима для модернизации, не осмеливаются назвать даже самые просвещенные специалисты отрасли.

Кроме того, железные дороги сейчас в ожидании реформирования, так как ведущие мировые финансовые институты не заинтересованы вкладывать средства без уверенности в успешности своих инвестиций. Для подъема украинской ж/д отрасли необходимо разработать программу с четким определением финансирования и самое главное – в сжатые сроки. Такие проекты в ж/д администрации есть. Только ими государство пока не занимается. Наверное, недосуг...

Остап Седых (УНИАН)