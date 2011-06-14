Полтавская дирекция ЮЖД ожидает 3 млн. грн. убытка от пригородных перевозок

Полтавская дирекция железнодорожных перевозок Южной железной дороги по итогам 2011 года ожидает получить 3 млн грн убытка от перевозки пассажиров в пригородных поездах.

Об этом сказано в пресс-релизе дирекции.

По их данным, ЮЖД выполняя требования законодательства по бесплатной перевозке граждан — льготников, постоянно несет убытки так как недополучает необходимых сумм компенсаций с бюджетов разных уровней.

«ЮЖД смогла сохранить существующее количество пригородных поездов... однако бюджеты городов и районов региона не проводят соответствующих компенсаций за льготную перевозку пассажиров в этих поездах. В связи с этим ЮЖД может принять ряд непопулярных мероприятий — сократить количество вагонов в поездах, а в дальнейшем даже отменить курсирование пригородных поездов»,-сказано в пресс-релизе.

Также руководство дирекции сообщает, что по итогам января -апреля в Полтавской области перевезено 531 тыс пассажиров - льготчиков на сумму 2,8 млн грн, а компенсации получено только 1,3 млн грн, что составляет 47%.