В Житомире 16-19 июня пройдет международный авиаслёт им. Королёва

В Житомире 16-19 июня состоится авиаслёт им. Сергея Королёва.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы мероприятия из Житомирского аэроклуба "Авиатик".

Свыше 60 единиц техники – самолетов, вертолетов, дельтапланов – примут участие в авиаслёте на житомирском аэродроме «Смоковка».

В рамках авиационного слёта состоятся семинары, встречи и репетиции полетов. На 18 июня запланированы демонстрационные полеты, награждение победителей и торжественное закрытие слёта.

В мероприятии запланировано участие более 50 авиаторов из всех городов Украины, России, Германии и Франции.