В Житомире 16-19 июня пройдет международный авиаслёт им. Королёва
11:33, 14 июня 2011Транспорт/Связь
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В Житомире 16-19 июня состоится авиаслёт им. Сергея Королёва.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы мероприятия из Житомирского аэроклуба "Авиатик".
Свыше 60 единиц техники – самолетов, вертолетов, дельтапланов – примут участие в авиаслёте на житомирском аэродроме «Смоковка».
В рамках авиационного слёта состоятся семинары, встречи и репетиции полетов. На 18 июня запланированы демонстрационные полеты, награждение победителей и торжественное закрытие слёта.
В мероприятии запланировано участие более 50 авиаторов из всех городов Украины, России, Германии и Франции.
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