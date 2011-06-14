АМКУ исключил «Укртелеком» из списка монополистов

Антимонопольный комитет Украины исключил «Укртелеком» из списка монополистов на местную телефонию.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, обнародованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, АМКУ признал потерявшим силу положение раздела 1 «Субъекты естественных монополий» Перечня субъектов ведения хозяйства, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на общегосударственных рынках, утвержденного распоряжением Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины от 26 августа 2005 года № 13-р/тк, относительно включения ОАО «Укртелеком» (г. Киев) в перечень субъектов естественных монополий на общегосударственных рынках «местная телефонная связь», «предоставление в пользование каналов электросвязи».

Это решение принято в связи с внесением изменений в Закон Украины «О естественных монополиях», согласно которому регулирование в области телекоммуникаций осуществляется в соответствии с Законом «О телекоммуникациях» Национальной комиссией по вопросам регулирования связи.

При этом необходимо отметить, что количество абонентов местной телефонной связи «Укртелекома» (более 10,1 млн.) составляет более 82% от общего числа абонентов местной телефонной связи в Украине (почти 12,3 млн.).

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток «Укртелекома» в 1 квартале 2011 года составил 200,23 млн. грн. (по итогам 2010 года чистый убыток компании составил почти 259 млн. грн.). Доход компании от услуг связи за 1 квартал 2011 года составил 1,92 млрд. грн., чистый доход (без НДС и других сборов) - 1,63 млрд. грн.