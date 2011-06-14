Одесская железная дорога привлекла у ВТБ Банка кредиты на 96,203 млн. грн.

Одесская железная дорога привлекла у ВТБ Банка (Киев) кредиты (2 лота) на общую сумму 96,203 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ресурсы привлечены на один год для пополнения оборотных средств. Общая стоимость обслуживания кредитов составляет 14,671 млн. грн.

Соответствующие кредитные договора были подписаны 7 июня т.г.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога (ОЖД) обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой. Эксплуатационная длина ОЖД достигает 4070 км.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены большие морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».