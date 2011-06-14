«Киев» (Жуляны) в 2011г. рассчитывает увеличить пассажиропоток до 300-350 тыс. чел.

КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) по итогам 2011 года рассчитывает увеличить пассажиропоток до 300-350 тыс. чел., заняв третье место среди аэропортов Украины по объемам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 14 июня, сообщил журналистам 1-й заместитель генерального директора аэропорта Алексей ЯКОВЕЦ.

«За апрель аэропорт «Жуляны» по количеству отправленных пассажиров (22 тысячи) занял 3-е место — после «Борисполя» и «Донецка», за май показатели еще выше, но все равно это будет третье место. По итогам года мы планируем также остаться на третьем месте», - сказал он, уточнив, что аэропорт ожидает обслужить в т.г. 300-350 тыс. пассажиров.

Как напомнил А.ЯКОВЕЦ, в 2010 г. «Киев» обслужил только 18 тыс. человек.

По словам А.ЯКОВЦА, аэропорт сейчас загружен на полную мощность.

Он также рассчитывает, что в этом году «Жуляны» выйдут на прибыльную работу. Ожидается ориентировочно получить 500 тыс. грн. чистой прибыли.

В свою очередь, и.о. гендиректора аэропорта «Киев» Сергей НЕСТЕРЕНКО сообщил, что весной этого года за счет средств аэропорта была расширена зона прилета для пассажиров, построено свыше 500 кв. м зала прилета. Теперь аэропорт может одновременно принимать 3 рейса на вылет и 3 рейса на прилет (2 — международных, 1 — внутренний). С.НЕСТЕРЕНКО также сообщил, что новый терминал планируется завершить к апрелю следующего года.

Напомним, в аэропорту обслуживают чартерные, частные рейсы и регулярные рейсы авиакомпаний «Хорс» (Киев-Симферополь), «Мотор Сич» (Киев-Запорожье, Киев-Симферополь). С конца марта 2011 г. в «Жуляны» перебазировался лоукост-перевозчик «Визз Эйр Украина». С 14 июня 2011 г. из «Киева» (Жуляны) запущены регулярные рейсы в Афины (греческая авиакомпания Sky Wings).

Аэропорт «Киев» (Жуляны) - аэропорт в городе Киеве, который расположен в 8 км от центра города. Занимает территорию площадью 265 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м (до реконструкции - 1800 м и 49 м).