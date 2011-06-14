Акционеры “Укртелекома” сменили состав набсовета

Акционеры ОАО «Укртелеком» приняли решение сменить состав наблюдательного совета, избрав его членами Питера ГОЛЬДШАЙДЕРА, Илью СОЛОДОВСКОГО и Клауса ХАРТМАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на общем собрании акционеров “Укртелекома”, прошедшем сегодня, 14 июня, в Киеве.

Акционеры также приняли решение ограничить состав наблюдательного совета тремя членами, ранее их количество составляло 8 человек.

Всего на сегодняшнем собрании зарегистрировалось 96,39% акционеров.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

19 апреля т.г. управляющий партнер ЕРІС Питер ГОЛЬДШАЙДЕР сообщил, что к концу мая планируется провести собрание акционеров «Укртелекома», на котором будут избраны Правление и Наблюдательный совет предприятия. После чего данными органами будет утвержден бизнес план, план развития «Укртелекома».

Справка УНИАН. П.ГОЛЬДШАЙДЕР является учредителем и управляющим австрийского концерна EPIC. И.СОЛОДОВСКИЙ является директором дочерней компании австрийского концерна EPIC – ООО «ЕСУ», выступившего покупателем 92,79% госпакета акций «Укртелекома». К.ХАРТМАН – старший вице-президент по связям с акционерами компании «Дойче телеком».

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.