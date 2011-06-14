«Укрзализныця» утвердила Программу электрификации железных дорог на 2011-2016 годы

Во исполнение поручения вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА приказом Генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА от 10 июня ж/д администрация утвердила Программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, ориентировочная сумма капитальных инвестиций по программе составляет более 17 млрд. 303,9 млн. грн. При этом на конец реализации программы (2016 год) годовой экономический эффект капитальных вложений с учетом прогноза роста цен на энергоносители составит свыше 2,1 млрд. грн, а средний срок окупаемости капитальных вложений составит около 8,2 года.

Как отмечают в ведомстве, перевод движения поездов на электрифицированные участки позволит снизить потребление дизтоплива на тягу поездов на 198,9 тыс. тонн в год, при этом выбросы газов в атмосферу от сгорания дизтоплива уменьшатся на 646,6 тыс. тонн в год, что позволит значительно улучшить экологическую безопасность регионов, прилегающих к железнодорожным линиям.

Программа, в частности, предусматривает электрификацию 1562 км эксплуатационной длины железнодорожных путей на участках, входящих в направления разграничения движения пассажирских и грузовых поездов и на участках внедрения скоростного движения по пяти железных дорогах: Южной, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой. Предусмотрено электрифицировать следующие участки: Полтава-Красноград-Лозовая на направлении основного коридора внедрения ускоренных и скоростных поездов Львов-Киев-Полтава-Донецк; Полтава-Кременчуг на направлении смешанного движения Тополи-Купянск-Основа-Люботин-Полтава-Кременчуг-Знаменка; Знаменка-Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой, что является смешанным для движения грузовых и пассажирских поездов и необходимо для создания второго электрифицированного хода на юг в Крым и портов Черного моря; Волноваха-Камыш-Заря-Запорожье, преимущественно для грузового движения (в частности, перевозки сырья из Кривого Рога и Запорожья на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя). Также предусмотрена электрификация участка Фастов-Житомир-Новоград-Волынский, что необходимо для отклонения движения грузовых поездов с основного пассажирского коридора на участке Фастов-Козятин; участка Николаев-Колосовка, что позволит совместно с электрификацией участков Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой осуществлять грузовые и пассажирские перевозки из Одессы в Крым и на север страны; участка Ворожба-Сумы-Люботин на направлении Конотоп-Люботин-Полтава и далее на запад и юг для разгрузки направлении Конотоп-Дарница-Киев и далее на Львов; участка Красноград-Новомосковск для внедрения скоростного движения на направлении Киев-Днепропетровск.

Справка УНИАН. Основная электрификация железнодорожного транспорта на Украину осуществлена в 60-80 годы прошлого века, когда за год вводилось в эксплуатацию 500-600 км новых электрифицированных линий. За годы независимости Украины за средства железных дорог Украины проведена электрификация более 1700 км эксплуатационной длины железнодорожных линий, электрификация увеличена на 21%.

По состоянию на начало 2011 г. года эксплуатационная длина электрифицированных железных дорог Украины составляет 9877 км, из которых на однофазном переменном токе электрифицировано 5112,6 км, на постоянном токе - 4764 км. Доля электрифицированных участков от общей эксплуатационной длины железных дорог составляет 45%, при этом доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%. По абсолютной длине электрифицированных железных дорог Украина занимает 10 место среди стран мира и 6 - среди стран Европы. Оптимальным для стран с развитой железнодорожной инфраструктурой является электрификация 50-60% общей длины железнодорожных сетей страны с выполнением ими 90-95% общего объема перевозок.