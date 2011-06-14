ЛЖД намерена привлечь у ВТБ Банка и Сбербанка России кредиты на 413 млн. грн.

Львовская железная дорога (ЛЖД) в результате конкурсных торгов отобрала ВТБ Банк и «Дочерний банк Сбербанка России» (оба Киев) для предоставления кредитов на общую сумму 413 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, ВТБ Банк намерен предоставить ЛЖД кредиты (9 лотов) в виде невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 333 млн. грн. Стоимость обслуживания кредитов составит 16,75% годовых, срок предоставления - 36-39 месяцев.

Сбербанк России планирует предоставить кредиты (2 лота) в виде невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 80 млн. грн. Стоимость обслуживания кредитов составит 16% годовых, срок предоставления – 36 месяцев.

Предложения банков акцептированы 8 июня 2011 года, кредитные договора планируется подписать до 8 июля т.г.

ЛЖД намерена направить привлеченные средства на осуществление капитальных вложений.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 12,477 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,747 млрд. грн., обязательства – 11,336 млрд. грн., уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,142 млрд. грн.

«Сбербанк России» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 56,996 млн. грн.