«Укртелеком» продаст активы компании по мобильной связи

На проходящем сегодня, 14 июня, собрании акционеров «Укртелекома» принято решение о продаже активов компании по предоставлению услуг мобильной связи, передает корреспондент УНИАН.

Акционеры «Укртелекома» также уполномочили членов наблюдательного совета совершить все необходимые действия по осуществлению данной сделки.

При этом акционеры «Укртелекома» отказались поддержать входящие в повестку дня собрания вопросы о создании и выведении из состава ПАО «Укртелеком» акционерного общества.

По словам начальника юридического департамента «Укртелекома» Юрия КОТЛЯРОВА, решение о создании новой компании мобильной связи, утверждения ее устава, а также стоимость ее активов для последующей продажи будет приниматься наблюдательным советом «Укртелекома».

По его оценке, стоимость реализуемых активов нового юридического лица, скорее всего, превысит стоимость 25% самого «Укртелекома».

Начальник юридического департамента также отметил, что средства, полученные от реализации активов предоставляющих услуги мобильной связи будет направлено на развитие услуг «Укртелекома» по широкополосному доступу к Интернету и прочее.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи и пр.