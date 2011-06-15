В Болгарии перевернулся автобус. 8 человек погибли, 18 - пострадали
09:23, 15 июня 2011Транспорт/Связь
0
Восемь человек погибли и 18 получили ранения в ночь на среду в результате аварии междугороднего автобуса в Болгарии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное информагентство Novinite.
По данным дорожной полиции, автобус, следовавший из Софии в черноморский порт Бургас, перевернулся и загорелся на шоссе в 30 километрах южнее Пловдива.
Из 18 пострадавших и доставленных в госпиталь пассажиров двое находятся в состоянии комы.
О том были ли автобусе иностранные туристы, не сообщается.
Полиция ведет расследование инцидента. По одной из версий, водитель уснул за рулем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter