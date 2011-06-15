Siemens построит пригородные поезда для России на 2 млрд. евро

Siemens построит пригородные поезда для России.

Как сообщили УНИАН в «Siemens Украина», предварительный контракт предусматривает поставку более чем 240 пригородных электропоездов (1 200 вагонов) общей стоимостью около 2 млрд. евро.

Для поставки региональных поездов в Россию Siemens создал совместное предприятие с русским партнером – группой «Синара». Новая компания Train Technologies заключила соглашение об условиях поставки электропоездов Desiro RUS компании ОАО «Российские Железные Дороги» (РЖД).

Основное соглашение 1 июня 2011 года в ходе международного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи подписали президент АОА «РЖД» Владимир ЯКУНИН, президент департамента «Мобильность» концерна Siemens Ханс-Йорг ГРУНДМАНН и генеральный директор ЗАО «Синара» Дмитрий ПУМПЛЯНСКИЙ. Окончательные детали контракта будут согласованы в ходе последующих переговоров.

Начиная с 2013 года, поезда будут изготавливаться на производственных мощностях возле Екатеринбурга. В первую очередь совместное предприятие построит 16 составов (54 вагона), оставшихся с предыдущего заказа на сумму около 580 млн. евро, полученного Siemens от РЖД в 2009 году. В связи с этим заказом 2009 года ОАО «РЖД» и Siemens договорились о частичном производстве поездов в России.

Как отмечается в сообщении, завод Siemens в городе Крефельд (Германия) недавно начал производство первых 38 из этих поездов модели Desiro RUS. В данный момент закладывается правовая основа для производства оставшихся 16 составов в России.

Поезда Siemens модели Desiro, предназначенные для регионального сообщения, могут развивать скорость до 160 км/ч. В России они известны под названием «Ласточка». Первая партия составов планируется к запуску в Сочи осенью 2013 года.

Справка УНИАН. Сименс AG (Берлин и Мюнхен) является глобальным поставщиком электроники и электротехники для промышленности, энергетики и здравоохранения. В 2010 финансовом году, который закончился 30 сентября 2010 года, объем продаж концерна составил 76 млрд. евро, чистая прибыль – 4,1 млрд. евро. По состоянию на конец сентября 2010 года в Сименс работают 405 тысяч сотрудников по всему миру.