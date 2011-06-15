ВР ратифицировала Кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР по улучшению состояния дорог

Верховная Рада Украины ратифицировала Кредитное соглашения (Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев (панъевропейские коридоры) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 317 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с документом, Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) является главным разработчиком и исполнителем совместного с Европейским банком реконструкции и развития (дальше – ЕБРР) Проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев».

С этой целью предусматривается привлечь кредитные ресурсы от ЕБРР в объеме 450 млн. евро (общая сумма кредита 900 млн. евро, на условиях софинансирования ЕИБ в размере 450 млн. евро) на реализацию масштабного проекта по реконструкции и капитальному ремонту участков шести автомобильных дорог, ведущих к городу Киев. Среди дорог, которые вошли в проект «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев» (дальше – Проект) такие: М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, Н-01 Киев – Знаменка, Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Это один из приоритетных инвестиционных проектов, который предусматривается реализовать в 2 этапа – за счет средств двух траншей займа от ЕБРР. В частности, автомобильные дороги М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин входят в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Евро–2012. Поэтому ремонт этих двух дорог относится к работам, которые будут финансироваться за счет первого транша займа ЕБРР.

Кроме этого, в составе Проекта планируется внедрение «пилотных проектов» для контрактов на содержание автомобильных дорог на основе конечных результатов.

Кредитное соглашение определяет общие условия предоставления кредита: 15 лет с льготным периодом 4 года, сумма займа – 450 млн. евро) и ответственность сторон, а также содержит ссылку на другие документы, которые являются обязательными к выполнению во время реализации Проекта и на софинансирование с ЕИБ. В частности, обязательными условиями для подписания Кредитного соглашения являются заключения субкредитного соглашения (между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Министерством финансов Украины, которое подписано 20 января 2011 года) и Проектного соглашения (между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Европейским банком реконструкции и развития). Соглашения (кредитное и проектное) были подписаны 26 ноября 2010 г. в Киеве.

Главной целью Проекта является приведение к европейскому уровню транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на основных подходах к городу Киев с учетом подготовки для проведения финальных соревнований Евро-2012.