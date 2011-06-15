Мининфраструктуры уволило начальника Ильичевского порта Лавриненко

Министерство инфраструктуры Украины уволило начальника ГП «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) Константина ЛАВРИНЕНКО.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МИУ, соответствующий приказ № 53-О подписан во вторник, 14 июня.

К.ЛАВРИНЕНКО уволен за невыполнение показателей эффективности использования государственного имущества и прибыли.

Кроме того, министерство приказом от 14 июня 2011 № 52-Г уже назначило внеплановую проверку деятельности порта.

По данным министерства, в первом квартале 2011 года переработка грузов уменьшилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Плановый показатель дохода от реализации продукции в четвертом квартале 2010 года выполнен на 12,5%, а в первом квартале 2011 года - на 15%.

Кроме того, под руководством К.ЛАВРИНЕНКО чистой прибыли портом получено почти вполовину меньше, чем запланировано, капитальные инвестиции за указанные периоды проводились в размере 8-15% от плановых показателей.

Таким образом, констатируют в министерстве, в первом квартале 2011 года порт потерял более 600 тысяч тонн грузооборота по сравнению с первым кварталом 2010 года и свыше 24 млн. 200 тыс. чистой прибыли.

Кроме того, в первом квартале 2011 года две мировые контейнерные линии MAERSK и ZIM были переведены на обслуживание с контейнерного терминала Ильичевского порта на частный Ильичевский морской рыбный порт. По данным министерства, без оперативного вмешательства Ильичевский порт мог бы потерять существующие грузопотоки: в сентябре в морском рыбном порту планировалось открыть новый контейнерный терминал, который бы перетянул все контейнерные грузопотоки из государственного порта.

Потери Ильичевского морского торгового порта, по подсчетам представителей профсоюза порта, из-за этого могли бы достичь более 32 млн. грн. только до конца этого года, а работа контейнерного терминала государственного порта, который дает более 2/3 чистой прибыли, была бы парализована.

Как отмечают в министерстве, все эти данные свидетельствуют о невыполнении К.ЛАВРИНЕНКО условий заключенного с ним контракта и являются законным основанием для его увольнения.

Напомним, К.ЛАВРИНЕНКО был назначен начальником ИМТП в сентябре 2010 г.

Как сообщал УНИАН, переработка грузов ГП «Ильичевский морской торговый порт» в І квартале 2011 г. составила 3 млн. 764 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2010 г., когда было переработано 4,38 млн. тонн грузов.

Объемы переработки контейнеров в ИМТП за пять месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увеличились на 2,9% и составили 113,0 тыс. TEU.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.