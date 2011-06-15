«Роза Ветров» открыла новый рейс Киев-Жирона

С 10 июня по 30 сентября из аэропорта «Борисполь» будет осуществляться новый регулярный рейс в испанский города Жирона (аэропорт Жирона-Коста-Брава).

Как сообщили УНИАН в аэропорту, рейс выполняет авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) по пятницам на воздушных судах А320 (180 кресел).

Время полета - 3 часа. 30 мин.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.