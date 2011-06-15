«Роза Ветров» открыла новый рейс Киев-Жирона
13:57, 15 июня 2011Транспорт/Связь
0
С 10 июня по 30 сентября из аэропорта «Борисполь» будет осуществляться новый регулярный рейс в испанский города Жирона (аэропорт Жирона-Коста-Брава).
Как сообщили УНИАН в аэропорту, рейс выполняет авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) по пятницам на воздушных судах А320 (180 кресел).
Время полета - 3 часа. 30 мин.
Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter