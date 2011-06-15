ПЖД в мае увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 3%

В мае 2011 года Приднепровская железная дорога перевезла в дальнем сообщении 2 млн. 175 тыс. пассажиров, что больше по сравнению с маем 2010 года на 63,92 тыс. пассажиров (3%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в течение прошлого месяца пассажиры приобрели 830,4 тыс. билетов, что на 78,6 тыс. билетов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными направлениями мая были Киев и Крым.

Справка УНИАН. «Приднепровская железная дорога» – одна из крупнейших железных дорог в Украине. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа – Азия.

ГП «Приднепровская железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 4 млн. 105 тыс. грн. чистой прибыли против 6 млн. 975 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.