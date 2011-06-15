Кабмин создал комиссию по реорганизации «Укравтодора»

Кабинет министров Украины создал комиссию по проведению реорганизации Государственной службы автомобильных дорог ("Укравтодор").

Текст соответствующего распоряжения КМУ (от 9 июня 2011 г. № 520-р) размещен на сайте правительства.

Председателем комиссии утвержден заместитель председателя «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

Председателю комиссии поручено утвердить ее персональный состав и обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией Государственной службы автомобильных дорог.

Государственной службе автомобильных дорог поручено продолжить осуществлять полномочия и функции в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами, определенные законодательством, до завершения проведения мероприятий по формированию Государственного агентства автомобильных дорог, к которому переходят полномочия и функции Государственной службы автомобильных дорог.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента Украины от 6 апреля т.г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ликвидированы, реорганизованы и созданы ряд органов власти. В частности, создано Государственное агентство автомобильных дорог Украины путем реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины. Президент Украины Указом № 456/2011 от 13 апреля т.г. утвердил Положение о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Кабинету министров Украины было поручено в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.