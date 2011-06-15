Прокуратура возбудила дело о загрязнении моря теплоходом Baltic chief

Николаевская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностными лицами теплохода «Baltic chief» (флаг Кипра) своим служебным положением, что привело к проливу мазута за борт судна в границах вод исключительной (морской) экономической зоны Украины и их загрязнению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Проверкой было установлено, что 26 мая нынешнего года в границах вод исключительной (морской) экономической зоны Украины между теплоходом «Baltic chief» (флаг Кипра) и другим судном проводились бункеровочные операции по технологической схеме судно-судно.

Исполняющий обязанности Николаевского транспортного прокурора Анатолий БЕЛЗА сообщил, что должностные лица теплохода «Baltic chief», злоупотребляя своим служебным положением и ставя коммерческие цели выше безопасности проведения операций, организовали проведение бункеровочных операций тяжелых нефтепродуктов (мазута) с нарушением действующих правил.

«Так, указанные должностные лица приняли незаконное решение о начале проведения бункеровки, достоверно зная о неисправности сигнализации высокого уровня опасности, что не обеспечивало полного контроля за операцией заправки и влекло за собой ее полную остановку, сказал А.БЕЛЗА. - Кроме того, должностные лица не обеспечили заблаговременного составления детального письменного плана бункеровки с указанием пошагового подхода к операциям, что повлекло за собой привлечение к операциям членов экипажа судна без проведения соответствующего инструктажа и обучения.

Такие действия повлекли за собой неконтролируемое полное наполнение левого танка судна тяжелым нефтепродуктом (мазутом) и его переливание через вентиляционные грибки. Мазут попал на главную палубу судна, а более 6 тонн мазута пролилось за борт. Такими противоправными действиями окружающей природной среде причинен ущерб на сумму 17 млн. 662 тыс. 554 грн., что является тяжкими последствиями.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Загрязнение моря и Злоупотребление властью или служебным положением). В данный момент по делу ведется досудебное следствие.