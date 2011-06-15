Крюковский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов на 22%

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2011 года увеличило производство грузовых вагонов на 22% - до 4 335 штук.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, за отчетный период предприятием изготавливались полувагоны модели 12-783 и 12-7023-02, крытые вагоны, зерновозы модели 19-7016.

Напомним, за январь-май 2010 года завод произвел 3 558 грузовых вагонов.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9 090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.